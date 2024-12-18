Мурманск, 18 декабря, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Телефонная горячая линия открыта в Мурманской области, где произошло боковое столкновение поездов. Об этом сообщил 18 декабря глава региона Андрей Чибис.

Северо-Западная транспортная прокуратура

«Запустили горячую линию по номеру 122. По вопросам аварии пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург надо будет нажать кнопку «1», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что эвакуация пострадавших продолжается. По словам главы региона, к месту происшествия направлен вертолёт территориального центра медицины катастроф.

Чибис также уточнил, что свое содействие предложила Карелия. Он добавил, что Кемская и Беломорская ЦРБ уже направили дополнительно по три медицинские бригады для оказания скорой помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области. В результате случившегося с рельсов сошли вагоны. В пассажирском поезде находилось 326 пассажиров.

МЧС проинформировало, что при столкновении железнодорожных составов в Мурманской области пострадали не менее 14 человек. РЖД, в свою очередь, распространили информацию о том, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По факту столкновения поездов СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).