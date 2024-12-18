Кандалакша, Мурманская область, 18 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 14 человек. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба МЧС.

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Ранее поступала информация о восьми пострадавших.

«По уточнённой информации: пострадали 14 человек, из них 3 — в тяжёлом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. К месту происшествия были направлены спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий схода вагонов со станций Кандалакша и Кемь были направлены восстановительные поезда.

По факту столкновения поездов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).