Мурманск, 18 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Мурманской области произошло столкновение двух поездов. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.

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Уточняется, что на юге региона пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Инцидент произошёл в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая.

По предварительной информации, в результате бокового столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда №11, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, и грузовые вагоны.

В пассажирском поезде находятся 326 пассажиров.

«Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь», ― говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

К месту происшествия вызваны оперативные службы. Для ликвидации последствий сюда направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Причины происшествия устанавливаются. Движение составов на этом участке приостановлено.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что спасатели и три бригады скорой помощи уже выехали на место. Он добавил, что взял ситуацию на личный контроль.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровском крае столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Инцидент произошёл в 00:09 (17:09 мск 15 декабря) по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда к нему приближался поезд № 352 Советская Гавань — Владивосток. Экстренное торможение не позволило избежать столкновения. В результате никто не пострадал, но локомотив получил повреждения.

Вечером 10 октября два грузовых поезда столкнулись на непассажирской станции Челябинск-Южный в Челябинской области, после чего с рельсов сошла одна платформа с грузом и три порожние платформы. Один из работников локомотивных бригад получил ушибы.