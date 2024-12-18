Кандалакша, Мурманская область, 18 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Четверо пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба РЖД.

Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

Всего в результате столкновения поездов пострадали 11 человек.

«Среди пострадавших — 11 человек, в том числе 4 находятся в тяжёлом состоянии, из них 1 проводник. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Пассажиры поезда Мурманск — Санкт-Петербург переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда, в ближайшее время состав продолжит движение по маршруту, отметила пресс-служба. По уточнённым данным, с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части поезда.

Один человек оказался зажат внутри вагона, ведутся спасательные работы. Проводники оказывают пассажирам содействие и помощь, сказано также в сообщении. К месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда. В РЖД создан оперативный штаб.

Как передавало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, а также грузовые вагоны.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. К месту происшествия были направлены спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий схода вагонов со станций Кандалакша и Кемь были направлены восстановительные поезда.

По факту столкновения поездов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).