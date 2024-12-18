Мурманск, 18 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Вертолёт территориального центра медицины катастроф готовится вылететь к месту происшествия под Мурманском, где 18 декабря произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Telegram/Губернатор Чибис

«Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. «Скорая» начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ. Готовится к вылету вертолёт территориального центра медицины катастроф», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по информации МЧС, в результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали по меньшей мере 14 человек. Всего в пассажирском поезде находилось 326 пассажиров.

Днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. К месту происшествия были направлены спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий схода вагонов со станций Кандалакша и Кемь были направлены восстановительные поезда.

По факту столкновения поездов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).