Кандалакша, Мурманская область, 18 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В Мурманской области в среду, 18 декабря, после столкновения поездов приостановили движение на участке железной дороги, сообщила пресс-служба РЖД.

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Столкновение грузового и пассажирского поездов произошло на юге области. С рельсов сошли несколько вагонов.

«Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются», — сказано в сообщении.

В 16:15 мск на станции Княжая произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда, отметила пресс-служба. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется, сказано также в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936228" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ЧП на железной дороге под Мурманском

Как передавало ИА Регнум, губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее проинформировал, что спасатели и три бригады скорой помощи уже выехали на место происшествия. Подробности произошедшего выясняются, добавил глава региона.

Ранее в декабре в Хабаровском крае на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда к нему приближался поезд № 352 Советская Гавань — Владивосток. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших не было, локомотив получил повреждения. Движение поездов на участке временно приостанавливалось.