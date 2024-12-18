Вашингтон, 18 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Ещё три российские компании попали под американские санкции. Об этом сообщили на сайте Минфина США.

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Согласно заявлению финансового ведомства, в санкционный список попали ООО «МТВ» из Москвы, ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска и АО «Ардал» из Санкт-Петербурга.

В документе также указано, что санкции были введены в отношении ещё нескольких юрлиц из других стран, среди которых Босния и Герцеговина, Иран и Пакистан.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

Эксперт по рынку нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Глава государства отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.