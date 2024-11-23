Москва, 23 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Основной проблемой, из-за чего может случиться действительно газовый кризис в Европе, это санкции против «Газпромбанка», которые США ввели 21 ноября. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Странам, которые закупают газ, нужно сейчас быстро найти способ, как платить российскому «Газпрому» за поставленный газ. Вот это может быть проблемой. Сейчас страны в зависимости от контрактов платят по-разному — кто-то раз в месяц, кто-то в квартал», — рассказал собеседник.

Демидов отметил, что «Газпром» никогда не останавливает поставку газа покупателям, когда идут переговоры. И если есть сложная ситуация, но она решается, вне зависимости от длительности этого решения «Газпром» поставляет голубое топливо, даже если деньги не идут согласно графику. За 60 лет поставок голубого топлива за рубеж, что бы ни происходило, «Газпром» всегда продолжал поставлять газ, сказал эксперт.

«Если со стороны Австрии, Чехии, Венгрии будут видны встречные шаги, то «Газпром» продолжит поставки. И поэтому технических причин не будет для роста цен на газ в Европе. Только спекулянты могут наживаться на этом, то есть они могут раздувать какую-то панику, которой на самом деле нет», — полагает аналитик.

Демидов подчеркнул, что, по разным оценкам, зима в Европе будет не такой суровой, чтобы можно было опасаться перерасхода потребления голубого топлива. И если говорить о снижении запасов и о высоком отборе газа из хранилища в Европе, да, он высокий, но в хранилищах находится более 90 млрд кубометров газа.

«За зиму Европа потребляет примерно около 200 млрд кубометров, то есть хранилище заполнено где-то на 45% (от общей потребности. — Прим. ред.). Кроме того, подземными хранилищами газа пользуются в основном страны Центральной и Восточной Европы, потому что они там расположены. Есть другие страны, такие как Голландия, Бельгия, Испания, Франция и другие страны с выходом к морям, они практически не используют газовые хранилища, они используют СПГ, и это ещё дополнительно сокращает потребление голубого топлива», — добавил эксперт.

Несмотря на то, что газ действительно забирается, потребляется из хранилищ очень высокими темпами, это не может стать причиной для повышения цен. Есть техническое повышение цен, когда действительно мало газа и много потребителей, а есть просто спекулятивное повышение цен, отметил Демидов.

«Поэтому возможно, что цена может подняться только из-за спекуляции на рынке. Нужно понимать, что издание Bloomberg, которое опубликовало информацию, что Европу ждёт газовый кризис, — это американская пресса, то есть это пресса той страны, которая продает газ. И чем больше паника на рынке голубого топлива, тем больше доходов получают американские поставщики газа», — добавил эксперт.

Европе угрожает новый газовый кризис на фоне снижения запасов в европейских хранилищах и сокращения поставок сырья со стороны России, сообщает американское агентство Bloomberg. Согласно материалу, негативными факторами, влияющими на ситуацию на газовом рынке, являются, во-первых, скорое прекращение транзитного договора между Россией и Украиной, а во-вторых, американские санкции, недавно наложенные на «Газпромбанк», через который ведутся расчёты при поставках газа в Европу.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024-го, отмечал президент РФ Владимир Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, введённые 21 ноября санкции распространяются на «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур. В соответствии с указом президента России, через «Газпромбанк» проходит оплата в рублях за российский газ, поставляемый в страны, которые ввели ограничительные меры против России. Покупатель переводит средства в валюте на счёт в «Газпромбанке», банк продаёт валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счёт покупателя газа. С рублёвого счёта происходят расчёты с поставщиком.