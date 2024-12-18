Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В результате ракетной атаки ВСУ на Ростовскую область никто не пострадал, сообщил 18 декабря врио главы региона Юрий Слюсарь.

Александр Полегенько/ТАСС

«По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Слюсарь проинформировал, что Ростовская область подверглась ракетной атаке со стороны Украины. Нападение отбили силы противовоздушной обороны РФ. Всего удалось отразить перехватить 10 ракет.

Он также написал, что из-за падения фрагмента ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. Кроме того, осколками были повреждены окна в доме по улице Речной. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса был обнаружен ещё один фрагмент ракеты, место происшествия оцеплено.