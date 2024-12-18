Каменский район, Ростовская область, 18 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В хуторе Малая Каменка Ростовской области из-за падения фрагмента ракеты загорелся жилой дом. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

Средства ПВО отразили атаку 10 ракет, написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

«По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы», — сообщил врио губернатора.

Кроме того, осколками были повреждены окна в доме по улице Речной. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса был обнаружен ещё один фрагмент ракеты, место происшествия оцеплено. По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет, информация о разрушениях уточняется, добавил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 декабря врио губернатора сообщил, что Ростовская область подверглась ракетной атаке со стороны Украины. Отмечалось, что в районе Каменска были сбиты три из четырёх ракет, а ещё одна попала в хозпостройку.

11 декабря Минобороны РФ проинформировало о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбил расчёт ЗРПК «Панцирь», остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по российской территории не останется без ответа.