Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Ростовская область подверглась ракетной атаке со стороны Украины, её отражают силы и средства противовоздушной обороны. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил 18 декабря в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — написал Слюсарь.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Минобороны РФ информировало о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбил расчёт ЗРПК «Панцирь», остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по российской территории не останется без ответа.

Слюсарь сообщил, что при ракетной атаке в Таганроге был повреждён промышленный объект, сгорели 14 автомобилей, но никто из людей не пострадал. Без тепла остались 27 многоквартирных домов, город продолжал функционировать в обычном режиме, заявила мэр Таганрога Светлана Камбулова.