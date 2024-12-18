Анапа, Краснодарский край, 18 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Более 4 тыс. волонтёров в Анапе устраняют последствия недавней аварии с танкерами в Керченском проливе, сообщила журналистам заместитель главы города Татьяна Завизион.

Движение «Экосистема»

«Более 4 тысяч людей, привлечённых добровольцев. В их числе и волонтёры из 20 муниципальных образований Краснодарского края», — сказала чиновница, слова которой приводит «РИА Новости».

Кроме того, по словам Завизион, среди активистов есть и люди, которые приехали в Анапу из других регионов. Она уточнила, что накануне в городскую администрацию поступил звонок от неравнодушных жителей Санкт-Петербурга, которые проинформировали о намерении приехать в город и принять участие в устранении последствий.

Замглавы города отметила, что добровольцы приходят целыми группами. Иногда речь идёт о семьях или компаниях друзей. Завизион добавила, что некоторые активисты сами покупают средства для уборки и приносят их тем, у кого нет инвентаря.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в оперативном штабе Краснодарского края проинформировали, что на пляжах в регионе спасатели и волонтёры собрали 80 тонн мазута, который вынесло на береговую линию после аварии с танкерами. Отмечается, что ведётся постоянный мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов. Всего в зоне наблюдения находится 70 км морского побережья.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что нефтепродукты вынесло на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.