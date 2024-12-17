Краснодар, 17 декабря, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Нефтепродукты были вынесены на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров, для ликвидации последствий аварии в соответствующие зоны были направлены сотрудники оперативных служб. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от посёлка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав МО. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России», — указано в публикации.

Кондратьев уточнил, что на месте в данный момент работают 267 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники, однако, по его словам, при необходимости это число может быть увеличено. Губернатор также выразил благодарность волонтёрам, которые оказывали помощь в ликвидации последствий аварии.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Оба судна перевозили мазут. В правительстве России уточнили, что в результате крушения танкеров произошла частичная утечка нефтепродуктов. Отмечалось, что обследование танкеров начнётся, как только позволят погодные условия.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял доклады о ситуации в Керченском проливе от руководителя МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов РФ Александра Козлова. Глава государства поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

Ранее Кондратьев сообщил, что из-за указанной ситуации введён режим повышенной готовности в четырёх населённых пунктах Краснодарского края, и отметил, что ситуация требует постоянного мониторинга. Однако, по его словам, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.