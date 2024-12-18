Краснодар, 18 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. На пляжах Краснодарского края спасатели и волонтёры собрали 80 тонн мазута, который вынесло на береговую линию после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом 18 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Оперативный штаб — Краснодарский край/Telegram

«В Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком. Идёт их вывоз для утилизации. Привлечённые специалисты и волонтёры убрали мазут с территории в 8,1 км», ― говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Также ведётся постоянный мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута. Всего в зоне наблюдения находится 70 км морского побережья.

«Работы по очистке будут вести и в ночное время ― для этого уже подготовили 65 световых башен», ― добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты вынесло на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров, от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

Он добавил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам главы Кубани, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков 17 декабря сообщил, что режим ЧС ввели в двух муниципальных образованиях Краснодарского края ― в Темрюкском районе и Анапском муниципальном образовании.

Активное участие в ликвидации последствий принимают добровольцы и волонтёры. В посёлке Витязево для них организовали единый штаб. Береговую линию от мазута очищают представители Росмолодёжи, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», а также Народного фронта и политических партий.