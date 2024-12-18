В Госдуме призвали выдворить из России журналиста CNN Плейтгена
Депутат ГД Бичаев призвал выслать репортёра CNN Плейтгена после съёмок в Судже
Москва, 18 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Журналиста американского канала CNN Фредерика Плейтгена, снимавшего репортажи в оккупированной украинскими войсками Судже, следует выдворить из России. Об этом заявил депутат Госдумы Артём Бичаев 18 декабря в Telegram-канале.
Он отметил, что Плейтген, который ранее сопровождал украинцев в Курской области, вёл трансляцию с места убийства генерала Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве. По словам депутата, подобным личностям нечего делать в России и присутствие Плейтгена указывает на явную недоработку ответственных лиц.
«В случае подтверждения информации о его «работе» в Курской области это будет незаконным пересечением границы РФ, за что законом предусмотрена ответственность, и он должен быть к ней привлечён», — написал Бичаев.
Он сообщил, что обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и попросил лишить иностранного журналиста аккредитации.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре МВД России объявило в розыск журналистов различных зарубежных СМИ за незаконное проникновение в Курскую область. В их числе журналист CNN Ник Уолш, корреспондент итальянского канала Rai Стефани Баттистини, сотрудница телеканала Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Ника Коннолли.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российская сторона фиксирует незаконное пребывание журналистов в Курской области. Это означает, что у иностранцев нет российской визы и аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории РФ.