Москва, 18 декабря, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Москве будут развивать и модернизировать детские школы искусств. Об этом заявили 18 декабря в пресс-службе столичного департамента культуры.

Валерий Матыцин/ТАСС

В пресс-службе рассказали о возможных изменениях в сфере творческого образования для детей. Однако, независимо от изменений, работа по модернизации и оснащению учреждений за счёт бюджетных средств продолжится, уточнили в департаменте.

«В числе возможных форматов развития детских школ искусств рассматриваются наилучшие и уже показавшие свою эффективность практики: формирование дифференцированных подходов в обучении детей в зависимости от их запросов, планов по профессиональному развитию в сфере обучения, готовности уделять время занятиям, непрерывное творческое образование по системе «школа — колледж — вуз», развитие детских школ искусств с наилучшими результатами по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства с акцентом на предпрофессиональные программы обучения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что преобразования могут также коснуться дополнительного привлечения высококвалифицированных кадров для обучения, сейчас эта инициатива обсуждается.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 ноября в московских школах искусств стартовал цикл встреч «Урок со звездой». Детей посещали знаменитые артисты, музыканты, дизайнеры и художники. По словам заммэра, во встречах успели поучаствовать более 1,5 тыс. учеников из 32 учреждений.

19 октября в столице анонсировали строительство детской школы искусств в посёлке Щапово Троицкого административного округа. Сообщалось, что возведение планируется за счёт средств городской адресной инвестиционной программы, а само учреждение будет рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Кроме того, в поселке Шишкин Лес продолжается строительство культурно-досугового центра, ввод которого назначен на 2025 год, а школу искусств в селе Красная Пахра достроят в 2028 году.