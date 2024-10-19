Москва, 19 октября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Детскую школу искусств возведут в посёлке Щапово Троицкого административного округа Москвы за счёт средств городской адресной инвестиционной программы. Об этом 19 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«В посёлке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около 3 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Пока ведутся проектно-изыскательские работы. Ввести объект культуры в эксплуатацию планируется в 2028 году

В трёхэтажном здании разместят зрительные залы, центр раннего развития детей, а также классы для занятий скульптурой, музыкой, живописью и рисунком. Там также заработают студия звукозаписи и библиотека с компьютерным классом.

На прилегающей территории предусмотрят пространство для игр и проведения различных мероприятий.

По словам руководителя департамента культуры города Москвы Алексея Фурсина, развитию талантов у молодого поколения уделяется большое внимание. На территории Новой Москвы уже работают 18 школ искусств. Благодаря строительству ещё одного объекта в будущем детям не придётся получать дополнительное образование в дали от дома.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что благодаря реализации таких проектов ТиНАО является не только местом для комфортной жизни и работы, но и территорией активного досуга. В поселке Шишкин Лес продолжается строительство культурно-досугового центра, ввод которого назначен на 2025 год, а школу искусств в селе Красная Пахра достроят в 2028 году.