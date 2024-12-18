Москва, 18 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Риски, которые страны Запада создают на границах России, могут привести к тому, что встанет вопрос о применении Москвой ядерного оружия, заявил 18 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

ИА Регнум

«Речь идёт о стремлении НАТО добиться поражения крупнейшей ядерной державы. Создаются риски, когда может встать вопрос о применении ядерного оружия», — сказал дипломат в ходе дискуссии международного клуба «Валдай».

Рябков также выразил уверенность в том, что агрессивная политика США и НАТО направлена на разрушение безопасности РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рябков заявил, что в нынешнем мировом порядке сохраняются высокие риски прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Он добавил, что западные страны недооценивают готовность РФ в любой ситуации обеспечить свои интересы.

В августе замглавы МИД РФ заявил, что Москва глубоко озабочена безостановочным эскалационным курсом, которого придерживаются США. Дипломат призвал Вашингтон ответственно подойди к ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет, а отношения двух стран находятся на низшей точке в истории. США в течение нескольких десятилетий наступали на интересы России, и в последние годы чаша терпения Москвы переполнилась, заключил официальный спикер Кремля.