Курск, 16 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за минувшие сутки лишились в приграничных районах Курской области до 540 военнослужащих. Об этом сообщило 16 декабря Министерство обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, за указанный период украинские формирования потеряли танк, две боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР) «Stryker» американского производства, а также 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

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