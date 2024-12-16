Москва, 16 декабря, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили в Курской области бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также её экипаж. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В ходе воздушной разведки местности была обнаружена боевая бронированная машина ВСУ, осуществлявшая одиночное передвижение в районе активных боевых действий», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Оператор БПЛА при помощи дрона-камикадзе, несмотря на сильное противодействием средств радиоэлектронной борьбы, нанёс огневое поражение транспортному средству

«ББМ ВСУ и её экипаж были ликвидированы», ― подчеркнули в Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 16 декабря уничтожили полевой аэродром тяжёлых дронов типа «Баба-яга» ВСУ. Аэродром находился на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Место взлёта и посадки украинских беспилотников выявил оператор БПЛА морской пехоты Северного флота группировки российских войск «Днепр», проследив за «Бабой-ягой». Объект уничтожили огнём артиллерии.

ВС России 12 декабря нанесли удар по цеху производства ударных беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации. Также в тот же день средства противовоздушной обороны уничтожили четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотников самолётного типа.