Москва, 18 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы выполнили все задачи, которые поставило перед ними командование в 2024 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в ходе брифинга 18 декабря.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены», — сказал Герасимов, выступая перед военными атташе иностранных государств.

Он отметил, что в войсках обновляются вооружение и техника, повышается уровень подготовки руководящего состава и подразделений.

В ходе спецоперации на Украине военные формирования накопили большой практический опыт, в том числе в области применения авиации и средств противовоздушной обороны.

Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, подчеркнул начальник Генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 16 декабря на расширенной коллегии Минобороны, что уходящий 2024 год стал знаковым в плане достижения целей специальной военной операции. Он уточнил, что с начала года российские войска освободили 189 населённых пунктов, они прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Обеспечение победы в ходе СВО — первое основное направление работы Минобороны РФ в 2025 году, отметил в ходе этого заседания руководитель ведомства Андрей Белоусов.