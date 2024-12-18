Москва, 18 декабря, 2024, 04:52 — ИА Регнум. В октябре Россия стала вторым основным поставщиком природного газа в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

ИА Регнум Российский газ в Европе

От общего объёма поступившего в ЕС топлива на Россию пришлось 21,2% в сумме 1,3 млрд евро. По сравнению с сентябрём показатель упал на 6%.

Лидером экспорта газа в страны ЕС стал Алжир (21,6%), поставивший топливо на 1,3 млрд евро. На третьем месте США с 1,2 млрд евро, поставки увеличены на 19%.

Сократившая на 20% объём поставок газа в ЕС Норвегия расположилась на четвертой позиции. Следом идёт Азербайджан, увеличив продажи на 8%, до 431,3 млн евро.

В целом в октябре ЕС закупил газа на 5% больше сентябрьского показателя (на 6,15 млрд евро).

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что власти Евросоюза хотят навсегда разорвать свои связи с Россией в топливной сфере. По его словам, он считает большим достижением существующее сейчас снижение зависимости Европы от топлива из России. Йоргенсен отметил важность активного использования возобновляемых источников энергии для снижения зависимости ЕС от российских энергоносителей, что, по его мнению, будет способствовать более «зелёному» будущему региона.

В мае 2022 года ЕС представил стратегию REPowerEU, цель которой — прекращение к концу десятилетия зависимости от энергоносителей из РФ, в том числе от трубопроводного газа. После этого в структуре импорта сообществом газа из России доля сжиженного природного газ (СПГ), составлявшая около трети, увеличилась до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70% до 60%.

В конце ноября, по данным Евростата, Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз через 2,5 года с момента введения Западом санкций. По информации на конец сентября, доля российского топлива в импортируемом ЕС голубом топливе возросла до 23,74%, что произошло впервые с мая 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что Россия не отказывает Европе в поставках газа, который страны региона могут получить по нескольким маршрутам.