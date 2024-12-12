Брюссель, 12 декабря, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Власти Евросоюза хотят навсегда разорвать свои связи с Россией в топливной сфере. Об этом 12 декабря заявил новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, его слова привела газета Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Йоргенсен считает своим «главным приоритетом» разработку плана, который окончательно разорвёт все энергетические связи Европейского союза с Россией», — говорится в публикации.

По словам еврокомиссара, он считает большим достижением существующее сейчас снижение зависимости Европы от топлива из России.

Йоргенсен также заявил о важности активного использования возобновляемых источников энергии для снижения зависимости ЕС от российских энергоносителей, что, по его мнению, будет способствовать более «зелёному» будущему региона.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года ЕС представил стратегию REPowerEU, цель которой — прекращение к концу десятилетия зависимости от энергоносителей из РФ, в том числе от трубопроводного газа. После этого в структуре импорта сообществом газа из России доля сжиженного природного газ (СПГ), составлявшая около трети, увеличилась до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70% до 60%.

В конце ноября из данных Евростата стало известно, что Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз через 2,5 года с момента введения Западом санкций. По данным на конец сентября, доля российского топлива в импортируемом ЕС голубом топливе возросла до 23,74%, что произошло впервые с мая 2022 года.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 ноября отметил, что жители стран ЕС замерзают без российского газа, а производства в странах — участницах сообщества останавливаются. Политик напомнил, что ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ограничить поставки российского газа в Европу за счёт поставок американских энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что Россия не отказывает Европе в поставках газа, который страны региона могут получить по нескольким маршрутам.