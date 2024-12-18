Симферополь, 18 декабря, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и депутаты Национального собрания страны получили приглашение посетить Крым, посмотреть, как обустроена жизнь для мусульман на полуострове. Об этом сообщил ТАСС.

ИА Регнум Эрдоган, Крым

В Крым Эрдогана пригласили участники проходившего в Симферополе съезда депутатов из числа крымских татар.

«Мы приглашаем вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на своей родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму», — говорится в принятом на съезде обращении к турецким политикам.

Всего на съезде было более 400 человек, из них 200 депутатов всех уровней Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, лидеры общественного мнения, участники СВО.

Как сообщало ИА Регнум, тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции заявил, что его республика не признаёт Крым частью России, добавив, что подобные требования якобы «соответствуют нормам международного права».

Вместе с тем в сентябре 2023 года Эрдоган отмечал, что Россия никогда не уйдёт из Крыма. По его словам, Анкара занимает однозначную позицию по конфликту на Украине и с момента его начала выступала за мирное разрешение и диалог, прилагая для этого большие усилия и не усугубляя проблемы, однако военные действия продолжаются.