Вашингтон, 17 декабря, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск удивился решению действующего президента США Джо Байдена помиловать более восьми тыс. человек.

Global Look Press/IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN

«Вау», — отреагировал Маск на статистику, опубликованную экс-депутатом заксобрания Западной Вирджинии Дерреком Эвансом.

Исходя из опубликованной статистики, действующий глава Белого дома за время президентского срока помиловал 8062 человека. При этом экс-президент Штатов Барак Обама — 1927, а избранный президент США Дональд Трамп — лишь 237 человек.

Как передавалоИА Регнум, ранее Байден помиловал своего сына Хантера Байдена по двум уголовным делам. Данное решение касается дел о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. По его словам, Хантер сталмишенью исключительно из-за политического давления.

В начале декабря 2023 года сыну американского лидера Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.

В сентябре текущего года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу было намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.