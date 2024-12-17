Москва, 17 декабря, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы взыскал более 143 млрд рублей с бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

РИА Новости/Михаил Мокрушин

«Провозглашён приговор Беджамову Георгию Ивановичу, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ», — сказано в сообщении.

По совокупности преступлений суд назначил Беджамову наказание в виде лишения свободы на 14 лет.

Как передавало ИА Регнум, в августе российские суды арестовали активы Беджамова на сумму более $2 млрд. Под арест попали виллы, исторические особняки, фешенебельные квартиры, европейские счета, земельные участки в Московском регионе и за рубежом.

По версии следствия, экс-совладелец «Внешпромбанка» и его сводная сестра Лариса Маркусв 2009 году создали преступную группу. Участникам указанной группы женщина выдавала кредиты, которые не возвращались. Общая сумма похищенного достигает 156 млрд рублей.

В конце января стало известно, что суд в Москве приговорил Ларису Маркус к 13 годам колонии общего режима. Её признали виновной по делу о присвоении 156 млрд рублей.