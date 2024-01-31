Москва, 31 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус, согласно приговору суда, проведёт 13 лет в колонии общего режима. Её признали виновной по делу о присвоении 156 млрд рублей, сообщают 31 января «Известия».

Михаил Метцель/ТАСС Бывший президент «Внешпромбанка» Лариса Маркус

Приговор Маркус вынес Хамовнический суд Москвы. Шестеро её соучастников получили разные сроки — от трёх лет условно до девяти лет заключения. Пятеро подсудимых, которые в момент вынесения приговора находились на свободе, были арестованы в зале суда.

По данным следствия, в 2009 году Маркус и её брат, бывший президент Федерации бобслея и скелетона России Георгий Беджамов, создали преступную группу в целях хищения денежных средств «Внешпромбанка». В 2009–2015 годах они присвоили в общей сложности 156 млрд рублей.

Хищения осуществлялись через выдачу невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций. Кроме того, деньги списывались с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.

Суд, удовлеворив в полном объёме иск «Внешпромбанка», взыскал около 130 млрд рублей с Маркус и других фигурантов дела. В зависимости от роли и участия в преступлениях их признали виновными в растрате или незаконной банковской деятельности. Приговор пока не вступил в законную силу.

В преступную группу также входили бывший первый вице-президент банка Али Аджин, бывший начальник отдела кредитования Марина Клюева, а также Ольга Мулина, Евгений Орас, Генрих Малой и Екатерина Берлин, занимавшиеся обналичиванием средств.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «Внешпромбанка». В апреле того же года Беджамова задержала полиция Монако. После того, как местные власти отказались выдавать его России, Беджамов уехал в Великобританию.

В мае 2017 года Хамовнический суд приговорил Маркус к девяти годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд сократил срок до 8,5 года.