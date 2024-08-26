Москва, 26 августа, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Российские суды арестовали активы бывшего совладельца «Внешпромбанка» (ВПБ) Георгия Беджамова на сумму более $2 млрд, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Об этом написал RT. Сотрудник одного из ведомств отметил, что под арест попали виллы, исторические особняки, фешенебельные квартиры, европейские счета, земельные участки в Московском регионе и за рубежом. Он уточнил, речь идёт о двух квартирах с садом в центре Парижа, особняке с садом и вилле с бассейном на Лазурном побережье в Монако, земельном участке в Барвихе (Московская область).

Также обеспечительные меры были наложены на более чем 30 банковских счетов, открытых во Франции, Лихтенштейне, Швейцарии и Панаме. По словам источника, под арестом оказались не только активы Беджамова, но и других лиц, связанных с ним.

Согласно версии правоохранительных органов следствия, Беджамов и его сводная сестра, бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус, в 2009 году создали преступную группу. Участникам указанной группы женщина выдавала кредиты, которые не возвращались. Общая сумма похищенного достигает 156 млрд рублей.

В настоящее время Беджамов скрывается в Британии. Суд рассматривает его дело заочно Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал Беджамова банкротом на территории Британии и отказал ему в удовлетворении апелляционной жалобы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января стало известно, что суд в Москве приговорил Ларису Маркус к 13 годам колонии общего режима. Её признали виновной по делу о присвоении 156 млрд рублей.