Пекин, 17 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В Китае отец помогал сыну с домашним заданием и чуть не умер от сердечного приступа. Об этом 17 декабря сообщила китайская газета South China Morning Post.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

По данным издания, 40-летний китаец записал своего сына в несколько подготовительных школ и занимался с ним дополнительным обучением дома, чтобы мальчик смог сдать экзамены в хорошее образовательное учреждение. Из-за постоянного давления и нагрузки подросток ругался со своим родителем, что спровоцировало во время одного из занятий сердечный приступ у мужчины, сообщается в материале.

Китайца экстренно доставили в больницу и диагностировали острый инфаркт миокарда, который вызвала преждевременная ишемическая болезнь, усугубляемая эмоциональным стрессом.

Газета отмечает, что такая проблема широко распространена в Китае среди родителей, которые стараются устроить своих детей в ведущие вузы страны, однако конкуренция с каждым годом только усиливается.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сократить количество уроков в день для восстановления здоровья школьников. Она отметила, что проблемой современного образования является ориентация на академические успехи, при этом зачастую игнорируется физическое и эмоциональное состояние учащихся, а это может привести к проблемам со здоровьем.

Также в Госдуме обсуждалось, что депутатам поступает много жалоб на чрезмерную нагрузку школьников. Согласно данным экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Среди факторов, влияющих на нагрузку, называют постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, посещение факультативов, работу над индивидуальными проектами и другие.