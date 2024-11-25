Москва, 25 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Госдуму поступает много обращений от родителей по поводу чрезмерной нагрузки школьников. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

РИА Новости/Павел Бедняков

«По данным экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что среди факторов, влияющих на нагрузку, называют постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, посещение факультативов, работу над индивидуальными проектами, дополнительное образование, объём и сложность домашних заданий, подготовку к контрольным и ЕГЭ, а также то, что каждый третий школьник учится по субботам.

«При такой занятости у ребёнка практически не остаётся времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями», — констатировал Володин.

Ниже он спросил мнение подписчиков по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в дальнейшем продолжительность обучения может сократиться из-за тенденций нового времени. Мединский выразил мнение, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование в вузах может стать редкостью. По его словам, образование будет более интенсивным и специализированным, ориентированным на ближайшее будущее.

4 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что сокращение срока обучения в школах с 11 лет до 10 в России не планируется, но в дальнейшем возможны обсуждения по поводу изменения системы образования.