Москва, 1 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В Госдуме предложили сократить количество уроков в день для восстановления здоровья школьников. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявила депутат Яна Лантратова в беседе с ТАСС.

Она отметила, что основной проблемой современного образования является его ориентация на академические успехи, при этом зачастую игнорируется физическое и эмоциональное состояние учащихся, а это может привести к проблемам со здоровьем у детей.

«Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», — заявила депутат.

Также она призвала изменить подход к домашним заданиям. Парламентарий считает, что они должны быть направлены на закрепление материала, а не на механическое выполнение большого объема работы.

Лантратова порекомендовала внедрить в школах практики, направленные на снижение стресса перед экзаменами и контрольными работами.

«Это могут быть специальные тренинги по управлению временем и стрессом, а также консультации психологов», — отметила она, акцентировав внимание на том, что тема нагрузки и стресса школьников вызывает волнения у родителей и педагогов.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам поступает много жалоб на чрезмерную нагрузку школьников. Он подчеркнул, что по данным экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения и это сказывается на их здоровье. Среди факторов, влияющих на нагрузку, называют постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, посещение факультативов, работу над индивидуальными проектами и другие.

25 сентября помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в дальнейшем продолжительность обучения может сократиться из-за тенденций нового времени. Мединский выразил мнение, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование в вузах может стать редкостью. По его словам, образование будет более интенсивным и специализированным, ориентированным на ближайшее будущее.