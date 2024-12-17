Темрюкский район, Краснодарский край, 17 декабря, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Танкер, находящийся вблизи порта Кавказ в Чёрном море, подал сигнал бедствия. Об этом сообщили 17 декабря ТАСС оперативные службы.

AP Photo/ТАСС

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

Порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе в условиях шторма потерпели крушение два танкера с мазутом: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин в тот же день принял доклады о ситуации в Керченском проливе от руководителя МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов Александра Козлова. Глава государства поручил создать рабочую группу, ответственную за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

После разлива нефтепродуктов режим чрезвычайной ситуации ввели в двух муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщил 17 декабря министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков. Волонтёры и специальные службы собирают мазут на территории пляжа в посёлке Благовещенское, отметил он.