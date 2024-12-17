Краснодар, 17 декабря, 2024, 14:03 — ИА Регнум. После разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате ЧП с танкерами в Керченском проливе, в двух муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 17 декабря в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков.

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«Территория была загрязнена со стороны Темрюкского района и Анапского муниципального образования. Сейчас на территории двух муниципальных образований этих районов введён режим чрезвычайной ситуации», ― уточнил Штриков.

Министр также добавил, что волонтёры и специальные службы собирают мазут на территории пляжа в посёлке Благовещенское.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Отмечалось, что обследование танкеров начнётся, как только позволят погодные условия.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день принял доклады о ситуации в Керченском проливе от руководителя МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов РФ Александра Козлова. Глава государства поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по его словам, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Он также добавил, что нефтепродукты вынесло на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров, от посёлка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. На месте для ликвидации последствий аварии в данный момент работают 267 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники.