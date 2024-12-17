ДНР, 17 декабря, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Российским военным удалось выбить бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) из села Зеленовка, расположенного к юго-западу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Наши войска выбили противника из села Зеленовка. Сейчас там завершается зачистка», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Рогов.

По его словам, после взятия Зеленовки российские военные смогут начать продвижение к селу Улаклы, а после его освобождения перерезать дорогу, используемую украинской армией для снабжения военных в Курахове.

Как сообщало ИА Регнум, только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. В восточной части региона российские войска продолжают штурм стратегически важного города Курахово. В результате серии успешных наступательных операций бои переместились непосредственно в городскую застройку.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря сообщил, что российские военные заблокировали около 200 военнослужащих ВСУ в селе Анновка к югу от города Курахово. Ранее от отмечал, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают.

17 декабря российские военные проломили оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.

Президент Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.