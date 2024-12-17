Российские военные выбили ВСУ из Зеленовки к югу от Курахово
Рогов сообщил, что ВС России выбили ВСУ из Зеленовки к югу от Курахово
ДНР, 17 декабря, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Российским военным удалось выбить бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) из села Зеленовка, расположенного к юго-западу от Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска выбили противника из села Зеленовка. Сейчас там завершается зачистка», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Рогов.
По его словам, после взятия Зеленовки российские военные смогут начать продвижение к селу Улаклы, а после его освобождения перерезать дорогу, используемую украинской армией для снабжения военных в Курахове.
Как сообщало ИА Регнум, только за минувшие две недели под контроль российской армии в Донбассе перешли 12 населённых пунктов. В восточной части региона российские войска продолжают штурм стратегически важного города Курахово. В результате серии успешных наступательных операций бои переместились непосредственно в городскую застройку.
Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря сообщил, что российские военные заблокировали около 200 военнослужащих ВСУ в селе Анновка к югу от города Курахово. Ранее от отмечал, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают.
17 декабря российские военные проломили оборону Вооружённых сил Украины на одном из участков боевого соприкосновения в Курахово. Они продвинулись вперёд и за несколько дней заняли новые позиции.
Президент Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта.