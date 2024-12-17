Москва, 17 декабря, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» начала 17 декабря продажу субсидированных билетов на 2025 год. Всего предлагается 23 направления, в том числе и Сибирь, сообщается на сайте авиаперевозчика.

John Taggart Самолет авиакомпании Аэрофлот. Airbus A319

Льготные билеты можно купить в Москву из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда.

Также субсидируемые билеты предполагаются на рейсы из Красноярска в Хабаровск и Благовещенск.

Кроме того, в список субсидируемых попали перелёты внутри Дальнего Востока и Сибири. Среди них рейсы в Хабаровск и обратно из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска, а также во Владивосток и обратно из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

В Санкт-Петербург и обратно выделены билеты из Иркутска и Калининграда.

Билеты на маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для взрослых дальневосточников обойдутся в 9,2 тыс. рублей, 9,7 тыс. и 10,2 тыс. рублей в зависимости от направления, для детей — до 6,7 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России утвердило параметры пилотного проекта по онлайн-продаже билетов на субсидируемые авиаперевозки для жителей Калининградской области и регионов Дальнего Востока.

Эксперимент будет проводиться с 1 января до 1 июля 2025 года. В проекте смогут участвовать граждане, имеющие определённые льготы. Речь идёт о людях в возрасте до 23 лет, пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях.

4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что для Дальневосточного федерального округа приоритетом является развитие авиаперевозок и формирование более удобных маршрутов. Он уточнил, что объём авиаперевозок по ДФО уверенно растёт: за 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в 2023 году составил 10,5 млн человек.