Москва, 16 декабря, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Правительство России утвердило параметры пилотного проекта по онлайн-продаже билетов на субсидируемые авиаперевозки для жителей Калининградской области и регионов Дальнего Востока. Об этом сообщили 16 декабря в пресс-службе исполнительного органа РФ.

Правительство России

Эксперимент будет проводиться с 1 января до 1 июля 2025 года. В проекте смогут участвовать граждане, имеющие определённые льготы. Речь идёт о людях в возрасте до 23 лет, пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях.

В настоящее время для приобретения билета по специальному тарифу лица из указанных категорий должны обращаться в кассы. Целью эксперимента станет тестирование технологии электронного подтверждения прав граждан на льготный билет.

В рамках этого механизма должно быть налажено взаимодействие информационных систем субсидируемых перевозок с платформами Фонда пенсионного и социального страхования, а также цифровых систем органов власти.

По итогам проекта планируется запустить специальный сервис, который позволит оперативно подтверждать права на льготные билеты. В правительстве также предполагают, что проект поможет авиакомпаниям сократить время на проверку отчетности по выделяемым субсидиям.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что для Дальневосточного федерального округа приоритетом является развитие авиаперевозок и формирование более удобных маршрутов. Он уточнил, что объём авиаперевозок по ДФО уверенно растёт: за 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в прошлом году составил 10,5 млн человек.

В начале декабря Минтранс РФ утвердил новый порядок взимания платы за авиаперевозки пассажиров и багажа, рассчитанный на основе тарифов и сборов. Изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. Одним из нововведений стала возможность сохранить обратный билет, если пассажир опоздал на рейс «туда». Кроме того, новые правила отменят дополнительные комиссии, а плату за аннулирование билета или изменение условий полёта ограничат фактическими расходами перевозчика.