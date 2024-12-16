Лондон, 16 декабря, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Вовлечение Украины в переговорный процесс может свести на нет диалог России и США. Об этом написал британский политолог Анатоль Ливен в своей статье для журнала Foreign Policy.

© Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Публикация вышла 16 декабря.

«Печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным», — полагает Ливен.

Вместе с тем он выразил мнение, что в переговорах должны участвовать и Москва, и Киев, и Вашингтон. Политолог считает, перед началом диалога участники должны решить, когда в процесс стоит подключать украинскую сторону.

Ливен подчеркнул, что на начальных этапах переговоры должны вестись между Россией и США. Эксперт также допустил, что Украина в случае участия в диалоге не сможет поднять на переговорах все волнующие её темы.

Кроме того, политолог добавил, что Киев не сможет повлиять на вопрос о гарантиях безопасности для себя, которых он хотел бы добиться от Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. В статье отмечалось, что у Киева осталось крайне мало шансов, чтобы вернуть военным путём утраченные регионы.

16 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что РФ продолжает проведение специальной военной операции, и на данный момент предпосылок для проведения переговоров с Киевом нет. Он также напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам себе документально запретил диалог с Россией.

Президент РФ Владимир Путин ранее не раз отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Кроме того, по словам российского лидера, от киевского режима требуется признать территориальные реалии и вывести силы ВСУ с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.