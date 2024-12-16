Москва, 16 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Россия продолжает проведение специальной военной операции, на данный момент предпосылок для проведения переговоров с Киевом нет, заявил 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Paul Zinken/dpa/ТАСС

«Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и достигнуты поставленные нами цели», — сказал официальный спикер Кремля в ходе брифинга.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам себе документально запретил диалог с Россией.

По его словам, разговоры о развёртывании на Украине миротворческого контингента являются преждевременными. Он добавил, что в этих условиях Россия будет продолжать проведение СВО. И ни о каких переговорах не идёт и речи.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Песков заявил, что российская сторона добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных Москвой условий.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО.

Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.