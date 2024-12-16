Москва, 16 декабря, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Низкая укомплектованность подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) всего на 45–50% позволяет российским бойцам на линии боевого соприкосновения сохранять силы. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В обороне и в наступлении соотношение сил у наступающих должно быть в три раза больше. Если у них неукомплектованность в 50–55% на линии боевого соприкосновения, на линии обороны, даже в укрепрайонах, то нас должно быть больше не в три раза, а в полтора», — отметил он в беседе с «Лентой. ру».

Колесник уточнил, что из-за недостаточной численности личного состава ВСУ российские войска могут решать боевые задачи, расходуя меньше ресурсов, и при этом не нарушать классические нормы военной науки, согласно которым преимущество наступающего должно быть троекратным.

По его словам, дух украинской армии уже сломлен. Колесник считает, что бойцы ВСУ стали заметно более деморализованы после нанесения удара новейшим российским ракетным комплексом «Орешник».

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей специальной операции. Глава государства заявил, что ВС России прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству российских бойцов, а также труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

В этот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на данный момент российские силы контролируют 99,3% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и 70% — Донецкой Народной Республики (ДНР). Согласно данным Минобороны, российские военнослужащие за сутки продвигаются примерно на 30 кв. м. Также министр отметил, что ВС России в ходе спецоперации в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории.