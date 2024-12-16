Брюссель, 16 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл санкции против российского информационного агентства «Африканская инициатива» и его главного редактора Артёма Куреева, сказано в сообщении Совета ЕС.

ИА Регнум

Соответствующие ограничения были введены за «гибридные действия», которые, по мнению Совета Евросоюза, направлены против ЕС.

15 декабря Polskie Radio проинформировало, что главы МИД стран ЕС согласовывают санкции в отношении 16 российских физлиц. Всем гражданам, включённым в санкционный «чёрный список» Евросоюза, запретят въезд в страны ЕС, активы в союзе заморозят и эти граждане не смогут получать финансирование Брюсселя.

Как передавало ИА Регнум, власти ЕС включили российскую певицу и актрису Ларису Долину в свой санкционный список. Кроме того, в указанный перечень Брюссель внёс включая генерального директора холдинга «Газпром‑Медиа» Тину Канделаки, директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва и других лиц.

Также под санкции попали три организаций из России. В их числе оказалась авиакомпания Utair.

11 декабря послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Они должны будут коснуться деятельности судов третьих стран, якобы помогающих российской стороне в вопросе транспортировки нефти.

Ранее эксперты уже отмечали, что по состоянию на 2024 год в отношении РФ и так было введено рекордное количество санкций ЕС и США.