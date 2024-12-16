ЕС ввёл санкции против российского информагентства «Африканская инициатива»
Брюссель, 16 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл санкции против российского информационного агентства «Африканская инициатива» и его главного редактора Артёма Куреева, сказано в сообщении Совета ЕС.
Соответствующие ограничения были введены за «гибридные действия», которые, по мнению Совета Евросоюза, направлены против ЕС.
15 декабря Polskie Radio проинформировало, что главы МИД стран ЕС согласовывают санкции в отношении 16 российских физлиц. Всем гражданам, включённым в санкционный «чёрный список» Евросоюза, запретят въезд в страны ЕС, активы в союзе заморозят и эти граждане не смогут получать финансирование Брюсселя.
Как передавало ИА Регнум, власти ЕС включили российскую певицу и актрису Ларису Долину в свой санкционный список. Кроме того, в указанный перечень Брюссель внёс включая генерального директора холдинга «Газпром‑Медиа» Тину Канделаки, директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва и других лиц.
Также под санкции попали три организаций из России. В их числе оказалась авиакомпания Utair.
11 декабря послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Они должны будут коснуться деятельности судов третьих стран, якобы помогающих российской стороне в вопросе транспортировки нефти.
Ранее эксперты уже отмечали, что по состоянию на 2024 год в отношении РФ и так было введено рекордное количество санкций ЕС и США.