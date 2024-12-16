Брюссель, 16 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Власти ЕС включили российскую певицу и актрису Ларису Долину в свой санкционный список. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.

Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Кроме того, в указанный перечень Брюссель внёс ещё 53 физических лица, включая генерального директора холдинга «Газпром‑Медиа» Тину Канделаки и директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва.

Также под санкции попали три организации из России. В их числе оказалась авиакомпания Utair.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Polskie Radio проинформировало, что главы МИД стран ЕС согласовывают санкции в отношении 16 физлиц за якобы «гибридную деятельность» России. Отмечалось, в списке в основном числись граждане РФ, но также были и граждане Грузии и Молдавии.

16 декабря Евросоюз утвердил свой 15-й пакет антироссийских санкций. Всего Брюссель ввёл рестрикции в отношении 54 физических и 30 юридических лиц. В пресс-службе Совета ЕС уточнили, что в перечень попали компании из России, Китая и КНДР.

Замглавы МИД РФСергей Рябков ранее отметил, что санкции Запада выродились и представляют собой лишь игру на публику. Он добавил, что в арсенале внешней политики западных стран фактически остались только санкции, на которых эти государства помешались из-за того, что их шаги не приводят к необходимому эффекту.