Москва, 16 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Государство должно обеспечить безопасность народа и будущее России. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

При этом российский лидер подчеркнул, что расходы на оборону без предела нельзя повышать, потому что развиваться должны и другие сферы. Он отметил, что траты на повышение обороноспособности выросли до 6,3%.

«Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства ― экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение ― развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», ― указал Путин.

По его словам, необходимо понимать, что государство, российский народ всё, что может, отдаёт Вооружённым силам для выполнения задач, которые стоят перед страной.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 16 декабря выразил благодарность российским военным за их героизм, доблесть и усилия по защите суверенитета страны.

Глава государства отметил, что военные получают огромную поддержку со стороны общества. По его словам, люди понимают, за что сражается, что защищает Россия, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Путин назвал это чрезвычайно важной вещью, отражающей состояние российского общества.

Российский лидер добавил, что более 1 тыс. человек ежедневно заключали контракт с Министерством обороны России в текущем году.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 ноября заявил, что рост военных расходов в бюджете РФ связан с нуждами спецоперации. При этом в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, подчеркнул он.