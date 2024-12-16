Москва, 16 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В текущем году более 1 тыс. человек каждый день заключали контракт с Министерством обороны России. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства сообщил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Люди добровольно идут на фронт», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что военные получают огромнуюподдержкусостороныобщества.

«Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества», ― указал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Андрей Белоусов 16 декабря заявил, что в 2024 году более 427 тыс. военнослужащих по контракту вступили в ряды Вооружённых сил России. По его словам, в среднем ежедневно заключают контракт более 1,2 тыс. человек. Важно не потерять динамику этого процесса, подчеркнул глава ведомства.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что в 2024 году более 300 тыс. военных прошли курс обучения в резервных полках для участия в специальной военной операции. Это курсы по огневой, тактической и инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учётной специальности.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на профильном совещании 17 октября сообщил, что установленное годовое задание по набору контрактников в российскую армию выполнено на 78%. Он назвал темпы набора в общем и целом «достаточно приличными».