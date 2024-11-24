Москва, 24 ноября, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Рост военных расходов в бюджете РФ связан с нуждами спецоперации. При этом в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — пояснил российский политик.

Медведев подчеркнул, что ранее не планировалось выделение большого финансирования на эту сферу.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на заседании 21 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы.

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в период с 2025 по 2027 год экономическая динамика будет придерживаться умеренной траектории развития в 2,5–2,8% ВВП.

Согласно плану, в 2025 году доходы федерального бюджета вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей, расходы — до 41 трлн 469,5 млрд рублей, дефицит составит около 0,5% ВВП. На финансирование 19 национальных проектов в 2025–2027 годах планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.

20 ноября президент Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета на 2025–2027 годы является небольшим, к тому же доходы, вероятно, будут выше запланированных. В первые 10 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 20% больше налогов, чем годом ранее, — почти 46 трлн рублей, рассказал 21 ноября на встрече с президентом глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.