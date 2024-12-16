Москва, 16 декабря, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов дал поручение ликвидировать все ведомственные долгострои к 2030 году, выступая 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Максим Блинов/РИА «Новости»

«Ключевая цель работы строительного комплекса — обеспечить ритмичный ввод приоритетных объектов и ликвидировать к 2030 году накопленный на сегодняшний день долгострой», — сказал Белоусов.

По его словам, достичь этой цели поможет приоритизация строящихся объектов. Приоритет должен быть отдан объектам для обустройства мест дислокации воинских частей, объектам для размещения вооружений и военной техники, жилью для военнослужащих, а также госпиталям и реабилитационным центрам.

Как сообщало ИА Регнум, в июне, вскоре после назначения министром обороны, Белоусов напомнил об уголовной ответственности, которая грозит за сорванные сроки строительства жилья для военнослужащих. В ходе инспекции объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота министр поручил каждый месяц докладывать ему о «количестве механизмов и количестве людей» и предупредил о последствиях на случай, если объекты не достроят вовремя.