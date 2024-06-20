Владивосток, 20 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Уголовная ответственность грозит за срыв сроков строительства жилья для военнослужащих. Об этом 20 июня напомнил строителям министр обороны России Андрей Белоусов в ходе инспекции объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Кадр из видео

Он поручил ежемесячно докладывать ему о «количестве механизмов и количестве людей» и предупредил о последствиях в случае, если объекты не достроят вовремя.

«Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность, так, на всякий случай», — сказал Белоусов в видео, опубликованном Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин назначил Белоусова новым министром обороны 14 мая. Занимавший пост вице-премьера Белоусов сменил на этой должности Сергея Шойгу, руководившего оборонным ведомством с 2012 года.

17 июня глава государства освободил от занимаемых должностей первого заместителя главы Минобороны Руслана Цаликова и заместителей министра Николая Панкова, Павла Попова и Татьяну Шевцову. Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин, Анна Цивилёва и Павел Фрадков назначены заместителями, а Олег Савельев— замминистра обороны и главой аппарата министерства.

Кадровые перестановки в Министерстве обороны были ожидаемы, заявил ИА Регнум политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его словам, после смены министра обороны следовало ожидать и появления новых людей в ведомстве. На посты пришли грамотные управленцы с большим опытом работы.