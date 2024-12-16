Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Прибалтика станет новой горячей точкой, где столкнутся интересы России и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Столкновение с Россией в Прибалтике указывает на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — указано в публикации.

Неназванные западные чиновники заявили, что после начала украинского конфликта российские корабли в Балтийском море стали якобы прибегать к предупредительным выстрелам по кораблям НАТО и создавать помехи для воздушного движения в регионе, а российские истребители, по их словам, стали принимать участие в «опасных манёврах».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин опроверг заявления, будто Россия планирует напасть на страны НАТО. Он подчеркнул, что у Москвы нет ни военных, ни геополитических, ни экономических, ни политических причин. Глава государства также отметил стремление членов альянса создать искусственные проблемы.

19 октября американский Центр военных действий (Center on New Generation Warfare) разработал сценарий гипотетической атаки России на страны Прибалтики и пришёл к выводу, что за 10 дней, пока НАТО сможет задействовать основные силы, Латвия и Литва будут разгромлены.

В тот же день Путин заявил, что НАТО воюет с РФ, используя для этого Украину. При этом российская армия становится самой технологичной и боеспособной, Россия готова продолжать борьбу и победить, подчеркнул он.