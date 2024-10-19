Вашингтон, 19 октября, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Американский Центр военных действий (Center on New Generation Warfare) разработал сценарий гипотетической атаки России на страны Прибалтики и пришёл к выводу, что за 10 дней, пока НАТО сможет задействовать основные силы, Латвия и Литва будут разгромлены. Об этом 19 октября сообщил немецкий журнал Bild.

РИА Новости/Станислав Красильников

По информации издания, в разработке сценария участвовали бывшие высокопоставленные офицеры, в том числе генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес. Модель составили для условий, которые прогнозируются к 2027 году. Предположительно, Североатлантическому альянсу потребуется 10 дней, чтобы привести в действие статью 5 устава о коллективной защите и подтянуть основные силы к месту боёв.

Ожидается, что российской армии, если она начнёт наступление в Прибалтике, в течение четырёх дней не будет оказано серьёзного сопротивления. За это время она захватит Латвию и войдёт в Литву. На пятый день должен начать действовать находящийся там немецкий военный контингент, который к 2027 году планируют увеличить с 800 до 4800 военнослужащих.

При моделировании ситуации немецкие войска, имея 44 танка Leopard 2, останавливают наступление российской армии на десятый день начала боёв. К этому времени Литва «опустошена и частично оккупирована». Эксперты призывают увеличить военный бюджет в странах Прибалтики до 4%, чтобы избежать такого сценария, а также разместить там больше сил НАТО, в том числе вертолёты Apache.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин опроверг заявления, будто Россия планирует напасть на страны НАТО. Он подчеркнул, что у Москвы нет ни военных, ни геополитических, ни экономических, ни политических причин. Глава государства также отметил стремление членов альянса создать искусственные проблемы.

19 октября 2024 года Путин заявил, что НАТО воюет с РФ, используя для этого Украину. При этом российская армия становится самой технологичной и боеспособной, Россия готова продолжать борьбу и победить, подчеркнул он.