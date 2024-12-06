Москва, 6 декабря, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Минтранс РФ утвердил новый порядок взимания платы за авиаперевозки пассажиров и багажа, рассчитанный на основе тарифов и сборов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. У авиакомпаний есть время подготовиться — изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолёты

В документе сохранены все действующие права пассажиров, но есть и несколько важных изменений.

Одним из изменений стала возможность сохранить обратный билет, если пассажир опоздал на рейс «туда». Сейчас, если человек, купив билет «туда-обратно», опоздал на самолёт, авиакомпания чаще всего аннулирует обратный билет.

Также с 1 сентября отменят дополнительные комиссии, а плату за аннулирование билета или изменение условий полёта ограничат фактическими расходами перевозчика.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 из 66 самолётов Airbus A320/A321neo. В качестве основной причины вывода из оборота каждого второго Airbus названы трудности с ремонтом двигателей из-за санкций и нехваткой запчастей на международном рынке.