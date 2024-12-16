Горловка, ДНР, 16 декабря, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали натовский кассетный боеприпас для обстрела гостиницы «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 декабря проинформировали в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью», — приводит сообщение представительства «РИА Новости».

Отмечается, что в результате атаки украинских войск повреждён фасад гостиницы, а также здания многоквартирных домов. Кроме того, при обстреле сгорел один автомобиль.

По словам очевидцев, во время атаки было слышно три прилёта.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря не менее семи многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате падения фрагментов сбитой ракеты, запущенной ВСУ по городу Донецку в ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что всего со стороны ВСУ совершено шесть вооружённых атак. При обстреле применялась реактивная артиллерия калибром 227 мм (HIMARS) и ствольная артиллерия калибром 155 мм. Повреждения на территории ДНР получили детский сад в Центрально-Городском районе Горловки и ЛЭП в Никитовском районе.

8 декабря украинский беспилотник сбросил боеприпас на другой рейсовый автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке. В транспортном средстве взрывом выбило стёкла, ранения получили четыре мирных жителя: мужчина и три женщины. Водитель автобуса доставил пострадавших в больницу.

23 ноября в больнице скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.